Ситуацию с отсутствием отопления в квартирах в Ростове прокомментировали власти

Фото: Дондей

В Ростове сильные морозы уже на протяжении несколько дней. Синоптики сообщают, что в ночь на 21 января температура опустилась до -15 градусов.В нескольких жилых зданиях возникли неполадки с отоплением. Жители массово сообщают о недостатке тепла в своих квартирах: температура там опускается до +15...+17 градусов, что существенно ниже нормативного уровня в +22...+25 градусов.Заместитель главы города по вопросам ЖКХ, Станислав Марченко, обратил внимание на ситуацию. Он заявил, что ресурсоснабжающие компании получили указание отрегулировать работу котельных и обеспечить полную подачу тепла.Однако пока в одних квартирах ощущается недостаток тепла, в других отопления нет совсем. Так, из-за аварии на улице Турмалиновской жители Ростова провели сутки без отопления. Поломку устранили.