Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Таганроге на матпомощь подали 856 заявлений после атак БПЛА

В Таганроге на матпомощь подали 856 заявлений после атак БПЛА
В Таганроге Ростовской области на матпомощь подали 856 заявлений после атак БПЛА. Массированные атаки дронами произошли в конце прошлого года.

По словам главы города Светланы Камбуловой, более 30% выплат произведены. Все выплаты планируется завершить до конца января.

- Что касается установки окон после атаки, которая произошла 13 января. По итогам поквартирного обхода зафиксированы повреждения 84 оконных и балконных конструкций. Восстановлено уже 60 конструкций, - добавила глава города.

Восстановительные работы продолжаются. Напомним, в результате происшествий были зафиксированы повреждения в многоквартирных домах, промышленных и социальных объектах.
Фото: Правительство РО
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.