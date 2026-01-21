В Таганроге на матпомощь подали 856 заявлений после атак БПЛА

Фото: Правительство РО

В Таганроге Ростовской области на матпомощь подали 856 заявлений после атак БПЛА. Массированные атаки дронами произошли в конце прошлого года.По словам главы города Светланы Камбуловой, более 30% выплат произведены. Все выплаты планируется завершить до конца января.- Что касается установки окон после атаки, которая произошла 13 января. По итогам поквартирного обхода зафиксированы повреждения 84 оконных и балконных конструкций. Восстановлено уже 60 конструкций, - добавила глава города.Восстановительные работы продолжаются. Напомним, в результате происшествий были зафиксированы повреждения в многоквартирных домах, промышленных и социальных объектах.