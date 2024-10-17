В Ростове прошло торжественное открытие студии «METRO»

Фото: DonDay/Пресс-центр METRO

Центр по работе с клиентами — студия «METRO» открыла свои двери для представителей ресторанной индустрии, а также бизнес-партнеров города Ростова-на-Дону и Ростовской области. Современное пространство станет отличным местом для знакомства представителей индустрии гостеприимства и ресторанного бизнеса с самыми свежими новинками ассортимента, а также для их будущего вклада в развитие отрасли.Генеральный директор «Метро» Россия Йоханнес Толай поприветствовал приглашенных гостей мероприятия. Он подчеркнул, что это уже не первая студия в стране для проведения мастер-классов с профессионально оборудованной кухней, а также для организации выставок товаров под собственной торговой маркой.— Мы уже открыли две подобные студии в Казани и Нижнем Новгороде. Мы хотим стать сильным партнером для производителей и бизнесменов столицы Юга России, - подчеркнул Йоханнес Толай.В городе с активно развивающимся бизнесом создание такой площадки станет настоящим подарком для профессионалов, которые смогут обмениваться опытом и тестировать новые решения.— В последние годы в Ростове наблюдается тенденция к увеличению количества ресторанов, поэтому открытие подобного пространства поспособствует знакомству развития гостинично-ресторанного бизнеса в донском регионе, — отметил директор департамента потребительского рынка Ростовской области Панкратов Алексей.После официальной части приглашенные гости имели возможность продегустировать донские вина, мясную продукцию и блюда от выдающихся шеф-поваров ресторанов: «Лео Wine and Kitchen», «Вольный», и «Вишневый сад». А также присутствующие могли попробовать трапезу высокой кухни от профессионалов из Казани и Нижнего Новгорода.— 60 лет во всех странах, и практически 25 лет в России мы продолжаем идти дальше, — отметила операционный директор «METRO» Ольга Паршина. — Это одно из пространств, где мы хотим, чтобы HoReCa-клиенты собирались здесь и обменивались опытом. Надеюсь, эта студия станет вашим вторым домом.Erid: 2SDnjeLVQzo. Реклама. ООО "МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ", ИНН 7704218694.