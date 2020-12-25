В Ростове прорвало трубу с питьевой водой

Трубу с питьевой водой прорвало в Ростове-на-Дону. Коммунальная авария произошла вечером 28 декабря на улице Добровольского, между домами №№ 28 и 30.Поток холодной воды бурлит и течет дальше по улице, прямо на проезжую часть. Учитывая низкую температуру, жидкость может заледенеть, что затруднит движение транспорта по этому участку.Образовавшаяся река течет уже целые сутки. Неприятного запаха от нее не исходит. Вероятнее всего, прорвало трубу с питьевой водой.Аварийный участок огородили, но никаких работ по устранению поломки здесь не проводят.