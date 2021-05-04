В Ростове проходит парад Победы

В Ростове-на-Дону в 10:00 начался парад Победы. Мероприятие проходит на Театральной площади.В праздновании 76-летия Великой Победы участвуют более 15 тысяч военнослужащих, а также 400 единиц техники: самолеты, вертолеты и техника времен ВОВ.Присутствуют на мероприятии ветераны и почетные гости – губернатор Ростовской области Василий Голубев, сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко и митрополит Меркурий.Несмотря на пасмурную погоду, собрались на Театральной площади и несколько сотен горожан. Их пускали на мероприятие до 9:45.