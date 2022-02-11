В Ростове прилегающую к музтеатру территорию отремонтируют за полмиллиарда рублей

Фото: Денис Демков

Территорию, прилегающую к Ростовскому государственному музыкальному театру, капитально отремонтируют. На проведение работ в областном бюджете заложен 571 миллион рублей.За эти деньги подрядчик должен будет привести в порядок территорию вокруг учреждения. В перечень работ входят озеленение, ремонт фонтана, стилобата, наружного освещения, а также обустройство автостоянки и системы автополива. По условиям контракта, начать капремонт нужно будет 1 апреля 2022 года, завершить – 5 декабря 2024 года.Напомним, что летом прошлого года в музтеатре провели плановый ремонт стоимостью 190 миллионов рублей.