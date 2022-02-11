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В Ростове прилегающую к музтеатру территорию отремонтируют за полмиллиарда рублей

В Ростове прилегающую к музтеатру территорию отремонтируют за полмиллиарда рублей
Территорию, прилегающую к Ростовскому государственному музыкальному театру, капитально отремонтируют. На проведение работ в областном бюджете заложен 571 миллион рублей.

За эти деньги подрядчик должен будет привести в порядок территорию вокруг учреждения. В перечень работ входят озеленение, ремонт фонтана, стилобата, наружного освещения, а также обустройство автостоянки и системы автополива. По условиям контракта, начать капремонт нужно будет 1 апреля 2022 года, завершить – 5 декабря 2024 года.

Напомним, что летом прошлого года в музтеатре провели плановый ремонт стоимостью 190 миллионов рублей.
Фото: Денис Демков
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