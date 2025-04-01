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В Ростове люди массово жалуются на грязные остановки

В Ростове люди массово жалуются на грязные остановки
В Ростове люди массово жалуются на грязные остановочные комплексы по всему городу. Об этом горожане сообщают в комментариях канала главы города.

Даже в центре, по словам горожан, остановки находятся в неудовлетворительном состоянии. Они разбиты, покрыты ржавчиной и грязью.

Кроме того, жители города выразили недовольство состоянием остановок на пересечении Буденновского и Малюгиной, а также на остановках по адресам: Стачки, 231 и 2-я Краснодарская «Сады».

Важно отметить, что в настоящее время в Ростове-на-Дону проходят масштабные субботники, направленные на уборку города после зимнего периода. Возможно, до остановочных комплексов очередь дойдет позже.
Фото: соцсети
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