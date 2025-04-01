В Ростове люди массово жалуются на грязные остановки

Фото: соцсети

В Ростове люди массово жалуются на грязные остановочные комплексы по всему городу. Об этом горожане сообщают в комментариях канала главы города.Даже в центре, по словам горожан, остановки находятся в неудовлетворительном состоянии. Они разбиты, покрыты ржавчиной и грязью.Кроме того, жители города выразили недовольство состоянием остановок на пересечении Буденновского и Малюгиной, а также на остановках по адресам: Стачки, 231 и 2-я Краснодарская «Сады».Важно отметить, что в настоящее время в Ростове-на-Дону проходят масштабные субботники, направленные на уборку города после зимнего периода. Возможно, до остановочных комплексов очередь дойдет позже.