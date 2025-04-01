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В Ростовской области микроавтобус загорелся во время движения

В Ростовской области микроавтобус загорелся во время движения

В Ростовской области микроавтобус загорелся во время движения. Машина вспыхнула 1 апреля в Новочеркасске.

Около четырех часов дня водитель "Форд Транзит", двигаясь по Харьковскому шоссе в районе дома №19, почувствовал запах гари. Практически сразу из-под капота начал идти дым, который перерос в открытое пламя. Водитель, оперативно среагировав, покинул горящий автомобиль и вызвал службу пожарной охраны.

Для тушения потребовался один пожарный расчет, и возгорание на восьми квадратных метрах было локализовано в течение 16 минут.

Согласно данным пресс-службы Главного управления МЧС по Ростовской области, в результате данного происшествия никто не получил травм. Сейчас выясняются причины возгорания транспортного средства непосредственно во время движения.
Фото: ГУ МЧС Ростовской области
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