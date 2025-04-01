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Свыше 27 тысяч саженцев сельхозхозяйства из Ростовской области продают с молотка

Свыше 27 тысяч саженцев сельхозхозяйства из Ростовской области продают с молотка
На торги снова выставили имущество ООО «Крестьянское хозяйство «Руно». На аукционе в третий раз оказались более 27 тысяч саженцев плодовых растений. Стоимость лота оценили в 1,6 миллиона рублей.

Покупатель получит в распоряжение 16,6 тысячи саженцев винограда, 6,8 тысячи вишни и 4,2 тысячи сливы. Они уже посажены в Куйбышевском районе неподалеку от села Русского.

Заявки на участие в аукционе начали принимать с 24 марта. Отправлять их можно по 22 апреля.

ООО «Крестьянское хозяйство «Руно» было зарегистрировано в 2003 году в селе Куйбышево Ростовской области. Компания занималась выращиванием зерновых, зернобобовых культур и других сельскохозяйственных растений. В декабре 2023 года ее признали банкротом из-за финансовых трудностей.
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