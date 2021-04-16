В Ростове полицейский внедорожник застрял в дыре в асфальте

В Ростове полицейский «УАЗ Патриот» застрял в яме посреди дороги. Инцидент произошел на пересечении улиц Мечникова и Подтелкова вечером 19 апреля.Внедорожник правоохранителей угодил в глубокую выбоину передним левым колесом. Выехать самостоятельно водителю не удалось. Он вышел из машины и вызвал наряд ДПС. Скорее всего, для вызволения авто понадобилась спецтехника.Дороги в донской столице стали настолько непроходимыми и грязными, что даже Алексей Логвиненко высказал недовольство их состоянием в конце марта. Сити-менеджер поручил залатать все ямы до 1 мая, но оказалось, что в такие сроки это невозможно физически. Дату окончания работ перенесли на 1 июня. Вскоре на сайте государственных закупок опубликовали две заявки стоимостью в 10 миллионов рублей на ремонт дорог. Однако завершить этот тендер планируют только к середине сентября.Параллельно в Ростове уволили замглавы администрации по транспорту и дорожному хозяйству Константина Солонского и директора департамента автодорог и дорожного движения Алексей Войтенко. Тогда же с должности ушел и гендиректор МУП МТК «Ростовпассажиртранс» Андрей Быков.Жители Ростова неоднократно жаловались на ямы, в которых пробивают покрышки и гнут диски колес. Кроме того, нынешнее состояние дорог нередко приводит к авариям. В конце марта водитель «ВАЗа» влетел в 10-сантиметровую яму. Покрышку пробило, и мужчине пришлось остановиться. Позади него ехала «Лада Приора». Водитель «Лады» не успел затормозить, и врезался в легковушку. Следом в них влетела еще одна машина. В результате массового ДТП пострадала женщина-пассажирка «Лады».