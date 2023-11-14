В Ростове после дождя затопило переулок Семашко

Фото: Rostov.ru

В Ростове-на-Дону после сильного дождя затопило переулок Семашко. Кадры с места публикует журналист Rostov.ru.Из-за непогоды проезжая часть буквально ушла под воду. На снимках видно, что машины «плывут» по проезжей части. Пешеходы стараются отойти подальше от машин, чтобы не промокнуть.- После каждого дождя скапливается вода. Ливневые канализации не помогают, - сообщает источник.Жидкость стекает вдоль дороги и далее по спуску к набережной. Ростовчанам приходится ходить по щиколотку в воде. Из-за ливня риск возникновения ДТП возрастает.Ростовчанам следует быть внимательнее на проезжай части, чтобы избежать ЧП.