В Ростове после дождя затопило переулок Семашко
В Ростове-на-Дону после сильного дождя затопило переулок Семашко. Кадры с места публикует журналист Rostov.ru.
Из-за непогоды проезжая часть буквально ушла под воду. На снимках видно, что машины «плывут» по проезжей части. Пешеходы стараются отойти подальше от машин, чтобы не промокнуть.
- После каждого дождя скапливается вода. Ливневые канализации не помогают, - сообщает источник.
Жидкость стекает вдоль дороги и далее по спуску к набережной. Ростовчанам приходится ходить по щиколотку в воде. Из-за ливня риск возникновения ДТП возрастает.
Ростовчанам следует быть внимательнее на проезжай части, чтобы избежать ЧП.