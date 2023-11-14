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В Ростове после дождя затопило переулок Семашко

В Ростове после дождя затопило переулок Семашко
В Ростове-на-Дону после сильного дождя затопило переулок Семашко. Кадры с места публикует журналист Rostov.ru.

Из-за непогоды проезжая часть буквально ушла под воду. На снимках видно, что машины «плывут» по проезжей части. Пешеходы стараются отойти подальше от машин, чтобы не промокнуть.

- После каждого дождя скапливается вода. Ливневые канализации не помогают, - сообщает источник.

Жидкость стекает вдоль дороги и далее по спуску к набережной. Ростовчанам приходится ходить по щиколотку в воде. Из-за ливня риск возникновения ДТП возрастает.

Ростовчанам следует быть внимательнее на проезжай части, чтобы избежать ЧП.
Фото: Rostov.ru
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