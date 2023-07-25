В Ростове подвели итоги оперативно-служебной деятельности за первое полугодие 2023 года

Фото: Правительство Ростовской области

В Ростове-на-Дону состоялось заседание коллегии Главного управления МВД России по Ростовской области по подведению итогов оперативно-служебной деятельности за первое полугодие 2023 года. По поручению главы региона Василия Голубева в мероприятии принял участие заместитель губернатора Ростовской области Михаил Корнеев. В Ростовской области наблюдаются снижение количества преступлений и рост раскрываемости.По его словам, в настоящее время в донском регионе реализуются крупные инвестпроекты. Кроме того, активно развивается экономический блок, растет оборот розничной торговли, впоследствии наблюдается улучшение социального климата.- Все эти положительные тенденции невозможны без стабильной общественной обстановки в регионе, которую, безусловно, формируют органы правопорядка, - подчеркнул Михаил Корнеев. - Донская полиция принимает своевременные меры по снижению уровня преступности: число преступлений по ряду направлений значительно снизилось, выросла их раскрываемость.Однако наблюдается и несущественный рост количества ДТП. Если учитывать прогнозируемое увеличение потока грузового и легкового автотранспорта, следующего транзитом через территорию донского региона, ГИБДД региона, областному министерству транспорта и собственникам дорог необходимо будет найти решения, которые помогут избежать транспортного коллапса.В рамках заседания Михаил Корнеев отметил, что сотрудникам органов внутренних дел совместно с представителями муниципальных образований и участниками общественных формирований необходимо провести работы по профилактике палов, поджогов и других ЧП, которые связаны с неосторожным обращением с огнем. Таким образом удастся предотвратить ЧП.Был озвучен и список масштабных мероприятий, которые состоятся во втором полугодии 2023 года. В августе местным жителям и гостям Ростовской области стоит ожидать проведение таких торжественных мероприятий, как 80-летие освобождения региона от немецко-фашистских захватчиков и 270-летие со дня рождения Матвея Ивановича Платова.Чтобы они прошли на высоком уровне, необходимо позаботиться о правопорядке. Михаил Корнеев подчеркнул, что личный состав Главного управления достойно с этим справится.- Наш общий успех в решении задач региона, в том числе поручений президента, возможен только при условии объединенных усилий исполнительной, законодательной власти и всех правоохранительных органов, - подчеркнул замглавы региона.