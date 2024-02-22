В центре Ростова жители обозначили глубокую яму в асфальте, воткнув в нее палку

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В центре Ростова в очередной раз на дороге провалился асфальт. Об этом рассказали местные жители в социальных сетях 22 февраля.На пересечении улицы Гоголевской и Грибоедовского переулка ростовчане уже несколько дней видят углубление на проезжей части. Некоторые и вовсе стали скидывать туда бытовые и пищевые отходы. Водители в качестве предупредительного знака о глубокой яме на проезжей части воткнули в нее высокую палку, чтобы никто из автомобилистов не угодил в дорожную ловушку.Отметим, провалы асфальта в Ростове - нередкое явление. Местные жители уже неоднократно жаловались на состояние дорог и требовали обратить внимание местных властей на проблему.