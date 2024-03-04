В Ростове почти на два месяца закроют проезд по Театральному

Фото: Ростов ру

В Ростове-на-Дону почти на два месяца закроют проезд по проспекту Театральному. Информацию об этом сообщили в департаменте автомобильных дорог и организации дорожного движения.С 11 марта по 30 мая движение будет ограничено по проспекту Театральному, на участке от улицы Нансена до дома № 123.В этот же период проехать будет нельзя по улице Нансена от переулка Таманского до проспекта Театрального.В ведомстве сообщили, что ограничения связаны с производством работ на подземных коммуникациях.Напомним, что в это же время проезд перекроют по улице Текучева, на участке от улицы Чехова до переулка Ахтарского.