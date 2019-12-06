По факту исчезновения подростка из Крыма возбуждено уголовное дело





В Крыму возбуждено уголовное дело по факту исчезновения 16-летнего подростка. Иван Бебешко пропал две недели назад.



Дело возбуждено по статье «Убийство». В следственном управлении по Республике Крым пояснили, что в рамках дела у следствия будет более широкий круг полномочий для проведения различных оперативных действий.



В Севастополе организован штаб по поиску подростка. Правоохранители работают совместно с добровольцами из поискового отряда «Лиза Алерт Крым».



Добавим, ранее появилась информация, что парень мог уехать в соседние регионы – Краснодарский край или Ростовскую область.

Напомним, школьник пропал 26 ноября. В тот день он вышел из своего дома на улице Декоративный бульвар и обратно уже не вернулся.

Приметы пропавшего: на вид - 15-16 лет, рост - около 178 сантиметров, худощавого телосложения. У подростка русые волосы, серые глаза.

В день пропажи он был одет в серую толстовку на молнии и тёмно-серые спортивные штаны.



Всех, кому что-нибудь известно о местонахождении Ивана Бебешко, просят сообщить по телефонам: +7-978-936-80-52, +7 (8692) 53-13-16, ребенок в опасности: 123; +7-978-936-80-51; в полицию по телефонам: 8 (8692) 73-86-00, 8 (8692) 73-86-01, 7-978-788-50-52, 7-978-095-60-82 или 102.