По факту исчезновения 37-летнего мужчины в Ростовской области возбудили дело об убийстве
В Ростовской области по факту исчезновения мужчины из Аксайского района возбудили дело по статье «Убийство». Александр Сиротин пропал в начале марта и с тех пор о нем ничего неизвестно. Правоохранители предполагают, что он мог стать жертвой преступления.
Александр работал водителем в сети магазинов "Магнит". 7 марта, отработав смену, он перестал выходить на связь. Последний раз его видели возле продуктового магазина в посёлке Дорожный.
- По факту безвестного исчезновения Сиротина Александра Владимировича было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", - сообщили в СУ СКР по Ростовской области. - Следствие просит оказать содействие в установлении его местонахождения.
Александру на вид около 35 лет. Рост пропавшего около 170 сантиметров, телосложение среднее. В день трагедии пропавший был одет в темно-зеленую камуфляжную куртку и такого же цвета штаны. На одной из ладоней у мужчины есть татуировка "ДШБ", а на лице есть шрам примерно в 3 сантиметра.
Напомним, Ростов.ру уже писал об исчезновении Александра. Тогда его розыском занимался двоюродный брат.
Если вы что-либо знаете о местонахождении Александра, сообщите по телефону 8(863)504-41-42.