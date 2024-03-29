В Ростове планируют запустить новые троллейбусы в Суворовский и Вересаево

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В Ростове запустят троллейбусы на четыре направления. Информацию об этом 27 марта сообщил заместитель директора городского департамента транспорта Александр Лисичкин на заседании комиссии по транспорту гордумы Ростова.Автобусы в количестве 40 единиц должны выйти на маршруты в микрорайон Суворовский, Вересаево и к жилым комплексам «Левобережный» и «Полет» в районе старого аэропорта. Дата пока не известна.Лисичкин сообщил, что для усовершенствования троллейбусной инфраструктуры в Ростове необходимо не ограничиваться лишь созданием новых баз, а также активно работать над расширением и модернизацией уже действующих контактных сетей.