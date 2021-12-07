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В Ростове перестала работать часть видеокамер, купленных к ЧМ-2018

В Ростове перестала работать часть видеокамер, купленных к ЧМ-2018

В Ростове-на-Дону перестала работать часть видеокамер, купленных к ЧМ-2018. Об этом сообщил глава управления по делам ГО и ЧС Александр Плетнев на планерном совещании главы администрации 8 декабря.

Он рассказал, что из 98 установленных видеокамер перестали работать 12. Но починить их возможности нет. Дело тут даже не в деньгах. По словам Плетнева, такое оборудование просто уже перестали выпускать, соответственно, запчасти купить негде. Отметим, что большая часть камер фиксирует как превышение скорости, так и езду по полосе общественного транспорта. Оборудование установлено по всему городу, и за нарушения водителям приходят штрафы.

Всего в Ростове действуют 682 камеры видеонаблюдения. Из них 584 — обзорные и ведут слежку за обстановкой на улицах города.
Фото: news.kmvcity.ru
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