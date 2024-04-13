В Ростове пенсионер лечил болезнь, которую диагностировала соседка

Фото: Дондей.

В Ростове пожилой мужчина лечился от болезни, которую ему поставила соседка. Необычный случай рассказали в донском минздраве 11 апреля.В неврологическое отделение горбольницы обратился 70-летний мужчина с тремором рук. Он рассказал, что страдает проблемой уже пять лет. Но к врачу он обращаться не стал. Симптомы болезни узнала соседка. Женщина сказала, что это болезнь Паркинсона, которая была у ее мужа. По опыту знакомой мужчина лечился от нее.Через три года состояние мужчины только ухудшилось. Дошло до того, что мужчина не мог нормально есть. Это заставило пенсионера обратиться к врачу. После осмотра доктора его госпитализировали и поставили правильный диагноз – эссенциальный тремор.Сейчас пациенту намного лучше.