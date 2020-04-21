В Ростове-на-Дону завершается отопительный сезон

В донской столице прекращают подачу тепла в жилые дома и учреждения. Отопительный сезон завершится 24 апреля. Об этом сообщили в администрации города.В Ростове-на-Дону установилась среднесуточная температура выше +8 градусов. По правилам в таком случае подачу тепла прекращают. Ранее отопительный сезон планировалось завершить 16 апреля, однако погода в области неожиданно ухудшилась, ночью и утром были заморозки, бушевал холодный ветер, поэтому сезон продлевали на неделю. Теперь держится стабильная температура около +12 градусов.Отметим, что в 2019 году отопительный сезон завершили намного раньше — 9 апреля.