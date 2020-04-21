Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростове-на-Дону завершается отопительный сезон

В Ростове-на-Дону завершается отопительный сезон
В донской столице прекращают подачу тепла в жилые дома и учреждения. Отопительный сезон завершится 24 апреля. Об этом сообщили в администрации города.

В Ростове-на-Дону установилась среднесуточная температура выше +8 градусов. По правилам в таком случае подачу тепла прекращают. Ранее отопительный сезон планировалось завершить 16 апреля, однако погода в области неожиданно ухудшилась, ночью и утром были заморозки, бушевал холодный ветер, поэтому сезон продлевали на неделю. Теперь держится стабильная температура около +12 градусов.

Отметим, что в 2019 году отопительный сезон завершили намного раньше — 9 апреля.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.