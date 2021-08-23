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В Ростове от коронавируса скончалась замглавврача горбольницы № 7

В Ростове от коронавируса скончалась замглавврача горбольницы № 7

В Ростове-на-Дону от коронавирусной инфекции скончалась замглавврача городской больницы № 7 Наталья Шутова. Женщины не стало на 62-м году жизни.

По профессии она была врачом-педиатром. В горбольнице № 7 начала свою медицинскую карьеру в 1985 году. За время своей работы была удостоена нагрудного знака «Отличник здравоохранения». Также получала различные поощрения за свой труд от администраций медучреждения и Железнодорожного района города. К сожалению, женщине не удалось справиться с тяжелым заболеванием.

Прощание с Натальей Шутовой состоится 25 августа в 14:00 на территории горбольницы № 7. В 15:30 пройдет отпевание на Северном кладбище Ростова.

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