В Ростове осудили инженера-конструктора оборонного завода за госизмену
Областной суд в Ростове-на-Дону признал виновным инженера-конструктора оборонного предприятия. В региональном УФСБ сообщили, что мужчину осудили по статье «Государственная измена».
По предварительным данным, с февраля по апрель 2023 года инженер-конструктор вел диалог в мессенджерах с сотрудником Минобороны Украины. Мужчина выполнял его задания и передавал информацию о предприятии оборонно-промышленного комплекса.
Ростовчанина осудили по статье «Государственная измена». Инженеру-конструктору назначено наказание в виде 12 лет исправительной колонии строгого режима.