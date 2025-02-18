В Ростове осудили инженера-конструктора оборонного завода за госизмену

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Областной суд в Ростове-на-Дону признал виновным инженера-конструктора оборонного предприятия. В региональном УФСБ сообщили, что мужчину осудили по статье «Государственная измена».По предварительным данным, с февраля по апрель 2023 года инженер-конструктор вел диалог в мессенджерах с сотрудником Минобороны Украины. Мужчина выполнял его задания и передавал информацию о предприятии оборонно-промышленного комплекса.Ростовчанина осудили по статье «Государственная измена». Инженеру-конструктору назначено наказание в виде 12 лет исправительной колонии строгого режима.