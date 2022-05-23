Экс-военный из Ростовской области получил 13 лет колонии за госизмену
Южный окружной военный суд вынес приговор бывшему военнослужащему из Ростовской области. Руслан Артыков обвинялся по статье «Государственная измена».
Подробности дела не разглашаются. Известно, что суд признал экс-военного виновным и назначил наказание - 13 лет исправительной колонии строгого режима. Кроме того, мужчину лишили воинского звания «старший лейтенант».
- Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован, - уточнили в суде.