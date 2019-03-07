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В Ростове остановку трёх автобусов перенесли подальше от Пригородного ж/д вокзала

В Ростове остановку трёх автобусов перенесли подальше от Пригородного ж/д вокзала
Остановку автобусов №№ 3, 3А и 7 в Ростове перенесли подальше от Пригородного ж/д вокзала. Следуя в сторону центра, транспорт будет высаживать и подбирать пассажиров в начале улицы Большой Садовой.

Такая мера поможет уменьшить количество автобусов, скапливающихся на Привокзальной площади. При этом люди с багажом должны будут идти на остановку намного дольше. Неудобства особо коснутся пенсионеров, которые составляют основную часть пассажиров электричек. Они зачастую ездят на автобусах, так как там есть возможность расплатиться по льготному тарифу. Так что, очевидно, они будут идти на Садовую, чтобы уехать.

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