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В Ростове объявили экстренное предупреждение из-за гололеда

В Ростове объявили экстренное предупреждение из-за гололеда
В Ростове объявлено предупреждение о тумане и гололеде. Непогода ожидается с 26 по 28 февраля.

Как сообщили в донском гидрометцентре, в эти дни ночью температура достигнет -5 градусов, а в светлое время суток воздух прогреется до +5.

В ночные и утренние часы синоптики прогнозируют туман. Кроме того, дороги покроются тонкой коркой льда.

В связи с ухудшением погодных условий автомобилистам рекомендуется парковаться только в специально предназначенных местах и не лихачить. Пешеходам стоит подготовить одежду со светоотражающими элементами и нескользкую обувь.

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