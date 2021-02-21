В Ростове объявили экстренное предупреждение из-за гололеда

В Ростове объявлено предупреждение о тумане и гололеде. Непогода ожидается с 26 по 28 февраля.Как сообщили в донском гидрометцентре, в эти дни ночью температура достигнет -5 градусов, а в светлое время суток воздух прогреется до +5.В ночные и утренние часы синоптики прогнозируют туман. Кроме того, дороги покроются тонкой коркой льда.В связи с ухудшением погодных условий автомобилистам рекомендуется парковаться только в специально предназначенных местах и не лихачить. Пешеходам стоит подготовить одежду со светоотражающими элементами и нескользкую обувь.