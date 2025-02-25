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В Ростове не успели сделать выделенную полосу на Ленина

В Ростове не успели сделать выделенную полосу на Ленина
В Ростове обещанную выделенную полосу движения не успели сделать в срок. Информацию сообщил «Ростовский городской транспорт».

Проблема появилась еще в 2023 году. Ростовчане просили сделать полосу на улице Ленина (участок от улицы Новаторов до переулка Ашхабадского). Ростовчане массово жаловались, что автобусы по 20 минут простаивают в пробках.

Тогда проблемой начали заниматься в 2024 году. Все работы обещали сделать до конца года. Но этого так и не произошло.

Теперь полосу пообещали сделать с началом потепления в донской столице.
Фото: Ростовский городской транспорт
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