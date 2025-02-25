В Ростове не успели сделать выделенную полосу на Ленина

Фото: Ростовский городской транспорт

В Ростове обещанную выделенную полосу движения не успели сделать в срок. Информацию сообщил «Ростовский городской транспорт».Проблема появилась еще в 2023 году. Ростовчане просили сделать полосу на улице Ленина (участок от улицы Новаторов до переулка Ашхабадского). Ростовчане массово жаловались, что автобусы по 20 минут простаивают в пробках.Тогда проблемой начали заниматься в 2024 году. Все работы обещали сделать до конца года. Но этого так и не произошло.Теперь полосу пообещали сделать с началом потепления в донской столице.