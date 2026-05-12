Винодельню со 100 гектарами виноградников в Ростовской области продают за 290 млн рублей
В Ростовской области появилась уникальная инвестиционная возможность: крупная винодельня с обширными виноградниками выставлена на продажу за 290 миллионов рублей. Объект, основанный в 2013 году и расположенный в Пролетарском районе, был недавно представлен на одном из популярных сайтов объявлений.
Винодельня обладает виноградниками общей площадью около 100 гектаров. Уникальный терруар региона, характеризующийся континентальным, умеренно засушливым климатом со значительными суточными и сезонными перепадами температур (от +42°C летом до -30°C зимой) создает исключительные условия для выращивания как международных, так и редких автохтонных сортов винограда. Большая амплитуда температур способствует формированию богатого ароматического профиля вин, что является визитной карточкой местной продукции.
Производственные процессы на винодельне тщательно отлажены и направлены на обеспечение высокого качества. Сбор урожая проводится вручную, а перед переработкой виноград охлаждается до 8-10°C.
Дальнейшие стадии производства включают самотечное отделение сусла и ферментацию на мезге для красных вин. Выдержка осуществляется в нейтральных стальных емкостях и в бочках из французского дуба. Розлив продукции производится холодным стерильным методом, гарантируя стабильность качества.
Ассортимент вин включает как всемирно известные сорта, такие как Каберне, Мерло, Пино Нуар, Шардоне, Рислинг, Совиньон Блан, так и уникальные российские автохтонные сорта: Красностоп Золотовский, Цимлянский Черный, Кумшацкий, Сибирьковый и Мушкетный.
Текущая годовая производственная мощность винодельни составляет 200 тысяч бутылок, при этом имеется потенциал для увеличения объемов до 1 миллиона бутылок. Плотность посадки виноградных лоз составляет 2,2 тысячи на гектар.