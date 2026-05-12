Винодельню со 100 гектарами виноградников в Ростовской области продают за 290 млн рублей

В Ростовской области появилась уникальная инвестиционная возможность: крупная винодельня с обширными виноградниками выставлена на продажу за 290 миллионов рублей. Объект, основанный в 2013 году и расположенный в Пролетарском районе, был недавно представлен на одном из популярных сайтов объявлений.Винодельня обладает виноградниками общей площадью около 100 гектаров. Уникальный терруар региона, характеризующийся континентальным, умеренно засушливым климатом со значительными суточными и сезонными перепадами температур (от +42°C летом до -30°C зимой) создает исключительные условия для выращивания как международных, так и редких автохтонных сортов винограда. Большая амплитуда температур способствует формированию богатого ароматического профиля вин, что является визитной карточкой местной продукции.Производственные процессы на винодельне тщательно отлажены и направлены на обеспечение высокого качества. Сбор урожая проводится вручную, а перед переработкой виноград охлаждается до 8-10°C.Дальнейшие стадии производства включают самотечное отделение сусла и ферментацию на мезге для красных вин. Выдержка осуществляется в нейтральных стальных емкостях и в бочках из французского дуба. Розлив продукции производится холодным стерильным методом, гарантируя стабильность качества.Ассортимент вин включает как всемирно известные сорта, такие как Каберне, Мерло, Пино Нуар, Шардоне, Рислинг, Совиньон Блан, так и уникальные российские автохтонные сорта: Красностоп Золотовский, Цимлянский Черный, Кумшацкий, Сибирьковый и Мушкетный.Текущая годовая производственная мощность винодельни составляет 200 тысяч бутылок, при этом имеется потенциал для увеличения объемов до 1 миллиона бутылок. Плотность посадки виноградных лоз составляет 2,2 тысячи на гектар.