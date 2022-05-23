В Ростове навсегда закроют магазины Nike

Фото: www.malls.ru.

В Ростове навсегда закроют магазины брендовой одежды и обуви Nike. Компания уходит с российского рынка.Nike не стала продлевать франчайзинговое соглашение с IRG (Inventive Retail Group). Информацию об этом президент IRG предоставил сотрудникам компании.Такое решение принято из-за невозможности организовать поставки в Россию в ближайшее время. Как сообщает издание «Ведомости», магазины закроются окончательно, как только распродадут все товары со складов.Ранее Nike приостанавливала свою деятельность в России. На сайте компании предупреждали о том, что доставка будет временно недоступна. За пару месяцев число магазинов Nike сократилось вдвое - со 116 до 56. Из них 19 были закрыты временно.