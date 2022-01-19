Пропавшего в Ростове подростка нашли живым спустя семь месяцев в другом регионе

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Пропавший в Ростове 16-летний подросток найден живым. О местонахождении Бориса Ш. не было информации с 19 июля.Rostov.ru ранее рассказывал, что утром юный ростовчанин собрал вещи и ушел из дома на улице Кишиневской. С тех пор парня никто не видел. Обеспокоенные родственники Бориса обзвонили его друзей, однако никто не знал, куда он мог отправиться. Тогда в отчаянии родители пошли в полицию. К поискам несовершеннолетнего подключились волонтеры.Спустя какое-то время искать подростка начали следователи. По факту его исчезновения было возбуждено дело по статье «Убийство».Найти Бориса удалось только спустя семь месяцев. Об этом рассказали волонтеры. Есть информация, что парень все это время жил в другой области. Кто приютил подростка, и почему ребенок ушел из дома, разбираются правоохранители.