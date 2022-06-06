В Ростове нашли живым 17-летнего парня, пропавшего без вести
Спустя неделю в Ростове нашли живым 17-летнего парня, пропавшего без вести неделю назад. Алексей З. не выходил на связь с родными с 1 июня.
В тот день он ушел из дома и так и не вернулся. Тогда родные забили тревогу. Они обзвонили друзей подростка, но никто не знал, где он может находиться. Родственники написали заявление в полицию. К поискам подключились волонтерские отряды.
Около недели правоохранители вместе с добровольцами прочесывали весь город. 8 июня стало известно, что парня нашли живым. Где он находился и почему не выходил на связь, остается загадкой.