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В Ростове нашли живым 17-летнего парня, пропавшего без вести

В Ростове нашли живым 17-летнего парня, пропавшего без вести
Спустя неделю в Ростове нашли живым 17-летнего парня, пропавшего без вести неделю назад. Алексей З. не выходил на связь с родными с 1 июня.

В тот день он ушел из дома и так и не вернулся. Тогда родные забили тревогу. Они обзвонили друзей подростка, но никто не знал, где он может находиться. Родственники написали заявление в полицию. К поискам подключились волонтерские отряды.

Около недели правоохранители вместе с добровольцами прочесывали весь город. 8 июня стало известно, что парня нашли живым. Где он находился и почему не выходил на связь, остается загадкой.
Фото: Лиза Алерт Юг.
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