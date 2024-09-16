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В Ростове нашли живым без вести пропавшего 30-летнего мужчину

В Ростове нашли живым без вести пропавшего 30-летнего мужчину
В Ростове нашли живым без вести пропавшего 30-летнего мужчину. О том, где находится Игорь Дашков, ничего не было известно около недели.

Он ушел из дома 8 сентября и не вернулся. Когда родные не смогли дозвониться до Игоря, они забили тревогу. Встревоженные родственники написали заявление в полицию. Кроме того, они обратились за помощью к волонтерам.

Только 14 сентября появилась информация о том, что Игоря нашли живым. Информация о том, где он был все это время, не раскрывается.
Фото: Поисковое сообщество юг
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