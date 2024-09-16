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В Ростове нашли живым без вести пропавшего 30-летнего мужчину. О том, где находится Игорь Дашков, ничего не было известно около недели.Он ушел из дома 8 сентября и не вернулся. Когда родные не смогли дозвониться до Игоря, они забили тревогу. Встревоженные родственники написали заявление в полицию. Кроме того, они обратились за помощью к волонтерам.Только 14 сентября появилась информация о том, что Игоря нашли живым. Информация о том, где он был все это время, не раскрывается.