В Ростове нашли живой пропавшую 39-летнюю женщину

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Пропавшую без вести 39-летнюю ростовчанку нашли живой. С 16 февраля о местонахождении Инны Миняйло не было никакой информации.В тот день Инна ушла из дома. Она не сообщила близким о своих планах. Когда ростовчанка не вернулась, родные начали волноваться и обратились в полицию за помощью. Позднее к поискам присоединились добровольцы.И вот 18 февраля стало известно, что женщину удалось обнаружить живой. О том, где эти два дня находилась Инна, нет никакой информации.