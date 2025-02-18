Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове нашли живой пропавшую 39-летнюю женщину

В Ростове нашли живой пропавшую 39-летнюю женщину
Пропавшую без вести 39-летнюю ростовчанку нашли живой. С 16 февраля о местонахождении Инны Миняйло не было никакой информации.

В тот день Инна ушла из дома. Она не сообщила близким о своих планах. Когда ростовчанка не вернулась, родные начали волноваться и обратились в полицию за помощью. Позднее к поискам присоединились добровольцы.

И вот 18 февраля стало известно, что женщину удалось обнаружить живой. О том, где эти два дня находилась Инна, нет никакой информации.
Фото: поисковое сообщество Юг
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.