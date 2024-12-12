В Ростове наградили победителей онлайн-конкурса «Я выбираю счастливую жизнь без наркотиков»

Фото: правительство РО

В молодежном центре «ДонМолодой» в Ростове-на-Дону состоялась церемония награждения победителей регионального конкурса антинаркотической рекламы «Я выбираю счастливую жизнь без наркотиков».Конкурс включал четыре номинации: «Лучший видеоролик антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни», «Лучшая фотосессия в стиле ЗОЖ», «Настольная игра в стиле ЗОЖ» и «Челлендж в стиле ЗОЖ».- Интерес к конкурсу растет с каждым годом: увеличивается количество участников и конкурсных работ. Так, в этом году в создании 114 конкурсных работ, приняли участие более 350 студентов со всей области. Все больше молодых и активных жителей нашего региона вовлечены в пропаганду здорового образа жизни. Ребята привлекают внимание к проблемам наркомании и, основываясь на принципе «равный - равному», в творческой форме рассказывают сверстникам о преимуществах жизни без зависимостей, - рассказал начальник службы по обеспечению деятельности антинаркотической комиссии Ростовской области Алексей Чванов.В ходе торжественной части конкурса участники смогли пообщаться с жюри и зрителями, а также ответить на все интересующие вопросы. Основными критериями оценки были информативность, оригинальность подачи материала, практическая ценность.В номинации «Лучший видеоролик» победила Виктория Любимова, обучающаяся в ГБПОУ РО «Новошахтинский технологический техникум». В качестве награды ей вручили умную колонку.За победу в номинации «Лучшая фотосессия» Софья Сопина из Южно-Российского государственного политехнического университета (НПИ) имени М.И. Платова получила фото-конструктор.В номинации «Настольная игра в стиле ЗОЖ» победу одержал авторский коллектив «Супер-медики». Ребята представили на конкурс свою работу под названием «Парк здоровья» и получили в качестве приза настольную игру «Ужас Аркхэма».В номинации «Челлендж в стиле ЗОЖ» победила Софья Ершакова, ДонГау. Ее наградили портативнымй цветным фотопринтером с функцией живого фото.Организаторы конкурса совместно с администрацией Ростовской области активно занимаются профилактической деятельностью с целью привлечь внимание общественности, особенно молодежи, к проблеме незаконного употребления наркотических средств и психотропных веществ. Они стремятся сформировать негативное отношение к их потреблению и обороту, а также популяризировать здоровый образ жизни. Для этого проводятся различные пропагандистские акции, лекции и распространяются информационные материалы среди молодежи.Конкурс «Я выбираю счастливую жизнь без наркотиков» предназначен для студентов донских вузов и ссузов в возрасте от 18 лет. Он проводится в онлайн-формате на странице одноимённого антинаркотического проекта в социальной сети «ВКонтакте»: vk.com/happylife_ro.