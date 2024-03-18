В Ростове на здании отдела полиции № 4 установили огромную защитную сетку

Фото: DonDay

В Ростове-на-Дону на здании отдела полиции № 4 установлена огромная защитная сетка. Данная конструкция появилась 17 марта.Уже несколько лет здание на Буденновском проспекте, 46 претерпевает разруху. Ранее местные жители жаловались на то, что большие куски кирпичей регулярно падают на прохожих и автомобили, припаркованные рядом. Несколько месяцев назад опасный участок был огорожен сигнальной лентой, а затем поставили специальное ограждение. Тем не менее этого оказалось мало, и затем установили огромную защитную сетку.Когда планируется капитальный ремонт старинного здания, пока нет никакой информации. Отметим, что вблизи отдела полиции № 4 находятся жилые дома. Проходящих мимо этой аварийной зоны людей от несчастного случая может не защитить поставленная конструкция.