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В Ростове в Военведе проверили работу общественного транспорта

В Ростове в Военведе проверили работу общественного транспорта

В Ростове-на-Дону была проведена проверка работы общественного транспорта, результаты которой были опубликованы в соцсетях городской администрации.

Инспекция затронула маршруты № 17а, № 49 и № 99, соединяющие микрорайон Военвед с центром города.

Жители города поделились мнениями о работе маршрутов, отмечая, что в вечернее время наблюдается недостаток автобусов. Например, ростовчанам иногда приходится ожидать автобус до 40 минут.

По итогам проверки было выявлено девять нарушений условий муниципальных контрактов. В связи с этими нарушениями перевозчики могут столкнуться с наложением штрафов.
Фото: Donday
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