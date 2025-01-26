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В Ростове обнаружили 12 нарушений в работе автобусов в Суворовском

В Ростове обнаружили 12 нарушений в работе автобусов в Суворовском
Внеплановый рейд по проверке автобусов провели в микрорайоне Суворовском в Ростове. В результате было выявлено 12 нарушений. В их числе – техническая неисправность системы отопления.

- Проверки проводятся на всех транспортных предприятиях, обслуживающих муниципальные маршруты регулярных перевозок в границах города Ростова-на-Дону в рамках заключенных муниципальных контрактов, - сообщили 26 января в городской администрации.

Очередным поводом для проверок мог послужить скандал, в который попали перевозчики 18 января. Утром ряд автобусов, которые должны были прибыть в микрорайон Суворовский, не вышли на маршруты. Из-за этого образовались километровые очереди на остановках.
Фото: Ростов.Ру
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