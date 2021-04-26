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В Ростовской области на майские праздники ожидаются массовые дорожные работы

В Ростовской области на майские праздники ожидаются массовые дорожные работы
В Ростовской области во время майских праздников проведут ремонт автомобильных дорог. Работы запланированы в период с 1 по 10 мая.

В донской столице отремонтируют участки дороги на проспекте Михаила Нагибина, улицах Некрасовской, Мечникова, Шеболдаева, Российской, Фурмановской, Всесоюзной, Раздорской, Мадояна и Казахской, в переулках Селикатном, Майкопском.

Кроме того, реставрируют участки трассы М-4-«Дон». С 1 007-го по 1 024-й километр (село Марьевка - поселок Новоперсиановка Октябрьского района); с 1 072-го по 1 084-й (хутор Ленина - пересечение с Восточным шоссе в Аксайском районе). Аналогичная ситуация - на отрезке с 1 084-го по 1 091-й километр (пересечение с Восточным шоссе - кафе «Помпончик») и на 1 038-м (поселок Красный Колос).

На 1 050-м километре трассы будут строить пешеходный переход (Новочеркасское шоссе/улица Клубничная). А на 982-м километре (у поворота на Красный Сулин) отремонтируют мост. С 819-го по 860-й километр (слобода Семено-Камышенская Чертковского района - Миллерово) отремонтируют дорожное покрытие.

Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, на всех этих участках могут образоваться пробки из-за проведения работ. Автомобилистам стоит заранее выбрать маршрут для поездок. Вероятно, дорожники надеются, что во время праздников движение будет менее загруженным и работы пройдут без аварийных ситуаций.

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