На замену тротуара на Театральной площади власти Ростова потратят 1,5 млн рублей

Фото: Rostov.ru.

Власти Ростова готовы выделить 1,5 миллиона рублей на замену тротуара на Театральной площади. По данным на сайте госзакупок, средства выделят из городского бюджета. Тендер опубликовали 19 марта.В документации указано, что обновить нужно участок от проспекта Театрального до улицы Каяни (вдоль музыкального театра и парка имени Октябрьской Революции). В списке работ: замена тротуарной плитки, бортовых камней. Кроме того, подрядчику предстоит срезать слой асфальта возле музтеатра и залить новую асфальтобетонную смесь.Полностью завершить работы нужно до 22 апреля. Вероятно, Театральную площадь готовят к параду Победы 9 мая. Именно там проходят главные события масштабного праздника из года в год.