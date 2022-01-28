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В Ростове на Судостроительной с 19 февраля запретят остановку транспорта

В Ростове на Судостроительной с 19 февраля запретят остановку транспорта
В Ростове на Западном ограничат остановку транспорта. Запрет введут с 19 февраля.

Как сообщили в департаменте автодорог и организации дорожного движения, нововведение будет действовать на улице Судостроительной сразу в двух местах. Это на участке от улицы 2-й Володарского до дома № 90 на Судостроительной (с восточной стороны) и от дома № 72 до № 66 (с западной стороны).

- Эти мероприятия направлены на повышение уровня безопасности движения и увеличение пропускной способности этих участков, - уточнили в департаменте.
Фото: u-f.ru.
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