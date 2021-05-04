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В Ростове на содержание пешеходной зоны в Советском районе потратят 1,3 миллиона рублей

В Ростове на содержание пешеходной зоны в Советском районе потратят 1,3 миллиона рублей

В Ростове-на-Дону на содержание нескольких пешеходных зон в Советском районе города планируют потратить 1,3 миллиона рублей. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

На выделенные средства планируют закупить новые ограждения, транспортировать их и установить. В число пешеходных зон вошли улицы Еременко, Доватора, Малиновского, проспект Коммунистический и другие. Заказчиком данного контракта выступает управление ЖКХ Советского района.

Как только подрядчик будет найден, с ним будет заключен договор сроком до 1 июля 2021 года. Со дня заключения контракта до этого времени он должен выполнить все виды работ.

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