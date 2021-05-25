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В Ростове на Северном отключили несколько светофоров

В Ростове на Северном отключили несколько светофоров
В Ростове не работают несколько светофоров в Северном микрорайоне. Сигнальные объекты отключили около 7 часов 27 мая.

Светофоры не работают на пересечении проспекта Королева с улицей Вологодской, а также Армянской с Атарбекова. Причиной временного неудобства стало аварийное отключение в электросетях. Работу светофоров восстановят к 9:30.

Аналогичная ситуация и на перекрестках улицы Международной с Портовой, Коминтерна - Портовой и Портовой - 2-м Поселковым. Светофоры планово отключили в 9 часов. Их работу восстановят к 17 часам.

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