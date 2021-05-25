В Ростове на Северном отключили несколько светофоров

В Ростове не работают несколько светофоров в Северном микрорайоне. Сигнальные объекты отключили около 7 часов 27 мая.Светофоры не работают на пересечении проспекта Королева с улицей Вологодской, а также Армянской с Атарбекова. Причиной временного неудобства стало аварийное отключение в электросетях. Работу светофоров восстановят к 9:30.Аналогичная ситуация и на перекрестках улицы Международной с Портовой, Коминтерна - Портовой и Портовой - 2-м Поселковым. Светофоры планово отключили в 9 часов. Их работу восстановят к 17 часам.