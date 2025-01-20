В Ростове на ремонт сквера Мелиораторов требуется 1 млрд рублей

Фото: Дондей

В Ростове-на-Дону требуется один миллиард рублей для восстановления сквера Мелиораторов. Корреспондент Donday побывал на месте и запечатлел плачевное состояние парка. Он расположен по адресу проспект Михаила Нагибина, 12/3.Площадь парка составляет почти 13 тысяч квадратных метров. За более чем полувековую историю парк превратился в место, напоминающее декорации для фильма ужасов. На фотографиях видны ржавые люки, отсутствие дорожек, множество ям, разбитые плиты и старые скамейки. Кроме того, существует опасность провалиться в коллектор.Вблизи парка расположены 30 многоквартирных домов, в которых проживают около трех тысяч человек. Жители вынуждены обходить сквер стороной.В 2023 году парк стал победителем онлайн-голосования в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Победителям должны были выделить средства на реконструкцию парка. Информация об этом даже была опубликована на сайте городской администрации. Однако прошло почти два года, а ситуация не изменилась.В администрации сообщили, что средства на благоустройство парка не были выделены. Причиной этого стала необходимость реконструкции коллектора в Безымянной балке.Под территорией парка проходит водопропускной коллектор, который находится в аварийном состоянии. Без полной замены подземной коммуникации благоустройство парка не имеет смысла.Причина того, что коллектор в Безымянной балке остается в аварийном состоянии, — нехватка бюджета города на его ремонт. По оценкам администрации, только на разработку проектно-сметной документации потребуется 23,7 миллиона рублей, а полная реконструкция обойдётся примерно в один миллиард рублей.