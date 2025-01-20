На заседаниях Ростовской городской думы смогут находиться все желающие
На заседаниях Ростовской городской думы теперь может присутствовать любой желающий. Такое решение вынес Ростовский областной суд, который удовлетворил иск, поданный прокуратурой региона.
Депутат Госдумы Евгений Бессонов обратился к прокуратуре Ростовской области с предложением. В ответ на это обращение надзорный орган инициировал судебный процесс, требуя отменить положение регламента гордумы, которое ограничивало участие представителей государственных структур, общественных организаций, СМИ и граждан на заседаниях только с согласия депутатов.
Суд удовлетворил иск 2 декабря 2024 года, а уже в начале января решение вступило в силу.
Теперь городской думе предстоит разобраться дополнительно с организационными вопросами. Если все желающие жители Ростова захотят посетить заседание, потребуется разработать план по их размещению.