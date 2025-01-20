На заседаниях Ростовской городской думы смогут находиться все желающие

Фото: Rostov.ru

На заседаниях Ростовской городской думы теперь может присутствовать любой желающий. Такое решение вынес Ростовский областной суд, который удовлетворил иск, поданный прокуратурой региона.Депутат Госдумы Евгений Бессонов обратился к прокуратуре Ростовской области с предложением. В ответ на это обращение надзорный орган инициировал судебный процесс, требуя отменить положение регламента гордумы, которое ограничивало участие представителей государственных структур, общественных организаций, СМИ и граждан на заседаниях только с согласия депутатов.Суд удовлетворил иск 2 декабря 2024 года, а уже в начале января решение вступило в силу.Теперь городской думе предстоит разобраться дополнительно с организационными вопросами. Если все желающие жители Ростова захотят посетить заседание, потребуется разработать план по их размещению.