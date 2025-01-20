Потолочный светильник привел к пожару в многоэтажке в Ростове

Фото: ГУ МЧС Ростовской области

Из-за потолочного светильника произошел пожар в многоквартирном доме в Ростове. Об этом проинформировали в ГУ МЧС Ростовской области.В Ростове-на-Дону 18 января произошел пожар в многоэтажном доме по адресу улица Горсоветская, 57. Рано утром жители одной из квартир проснулись от сильного запаха дыма, который уже заполнил помещение. Напуганные ситуацией, хозяева незамедлительно вызвали пожарных.На место происшествия прибыли 24 пожарных и шесть специализированных машин. Огнеборцы оперативно справились с огнем, который охватил площадь в два квадратных метра.Как сообщили в Главном управлении МЧС Ростовской области, в ходе инцидента никто не пострадал.