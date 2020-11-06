В Ростове на рабочей неделе прогнозируется резкое похолодание до -2

Рабочая неделя в Ростове-на-Дону будет холодной и облачной. О прогнозе на ближайшие пять дней рассказали в местном гидрометцентре.В понедельник, 9 ноября, ожидается облачная погода с прояснениями, однако это будет самый теплый день на неделе. Воздух днем прогреется до +11 градусов, а вечером - до +5. Слабый северо-западный ветер задует с силой 2 метра в секунду.Вторник, 10 ноября, будет холодным. Днем температура воздуха достигнет +10 градусов, а ночью опустится до 0. Сила северного ветра достигнет 4 метров в секунду.Со среды, 11 ноября, начнутся заморозки. Днем столбики термометров покажут +5 градусов, а ночью опустятся до -2. Дождя не будет, ветер задует с силой 3 метра в секунду.В четверг и пятницу, 12 и 13 ноября, холодная погода сохранится. Днем температура ожидается от +5 до +6 градусов. Однако ночью также прогнозируют похолодание до -2 градусов. Неделя пройдет без осадков, зато ожидается переменная облачность. В четверг ветер прогнозируют слабый, а вот в пятницу его сила достигнет 5 метров в секунду.