Фото: Соцсети

В Ростовской области проводится поиск 18-летней Инны. Эту информацию предоставил телеграм-канал «Донецк Сегодня 24/7». Известно, что девушка пропала в городе Гуково.Инна покинула дом в ночь на 7 января и на данный момент не вернулась. Её рост составляет 160 см, а вес — примерно 50-60 кг. В день пропажи на ней были черная куртка, черные штаны и бежевые ботинки. Она также взяла с собой черного котенка.Если у вас есть сведения о местонахождении Инны, пожалуйста, свяжитесь с ее отцом по телефону: 8-929-820-94-54 или позвоните по номеру: 112.