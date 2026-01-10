В Ростовской области ужесточились штрафы за перевозку детей без автокресел

Фото: Dоnday

В Ростовской области усилили наказание за перевозку детей без автокресел. Новые правила действуют на всей территории России.Изменения коснулись части 3 статьи 12.23 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Теперь за нарушение правил перевозки детей водителям грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей, должностным лицам — от 25 до 50 тысяч рублей, а юридическим лицам — от 100 до 200 тысяч рублей.Самозанятые таксисты, которые перевозят детей без автокресел, будут платить штраф в размере 50 000 рублей как должностные лица, вместо 5 000 рублей как физлица.