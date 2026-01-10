Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области ужесточились штрафы за перевозку детей без автокресел

В Ростовской области ужесточились штрафы за перевозку детей без автокресел

В Ростовской области усилили наказание за перевозку детей без автокресел. Новые правила действуют на всей территории России.

Изменения коснулись части 3 статьи 12.23 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Теперь за нарушение правил перевозки детей водителям грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей, должностным лицам — от 25 до 50 тысяч рублей, а юридическим лицам — от 100 до 200 тысяч рублей.

Самозанятые таксисты, которые перевозят детей без автокресел, будут платить штраф в размере 50 000 рублей как должностные лица, вместо 5 000 рублей как физлица.
Фото: Dоnday
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.