В Ростове на проект укрепления склона на Портовой потратят 4,2 млн рублей



В Ростове разработают проект укрепления склона на улице Портовой для предотвращения оползня. В настоящее время Управление благоустройства Железнодорожного района ищет подрядчика, который выполнит работы.



Угроза оползания грунтовых масс существует на склоне, расположенном в районе домов №№ 2, 4, 56, 6а и 20 по улице Портовой. Специалистам в первую очередь необходимо смоделировать оползневые процессы и определить самые опасные участки. На следующем этапе, согласно техзаданию, подрядчик должен обследовать грунты основания, фундаменты и конструкции заглубленных сооружений.



Проект также должен содержать проект укрепительных работ, перечень мероприятий по защите окружающей среды и смету.



Исполнителя контракта определят 4 сентября. Компания-подрядчик должна выполнить работы до 15 декабря. Разработка проекта финансируется из городского бюджета.



Добавим, что вопреки существующей опасности, на склоне выросла очередная многоэтажка. Выходит, что власти Ростова сначала дают разрешение на строительство на сползающем склоне, а затем выделяют деньги на его укрепление.