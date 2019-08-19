Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростове на проект укрепления склона на Портовой потратят 4,2 млн рублей

В Ростове на проект укрепления склона на Портовой потратят 4,2 млн рублей
В Ростове разработают проект укрепления склона на улице Портовой для предотвращения оползня. В настоящее время Управление благоустройства Железнодорожного района ищет подрядчика, который выполнит работы.

Угроза оползания грунтовых масс существует на склоне, расположенном в районе домов №№ 2, 4, 56, 6а и 20 по улице Портовой. Специалистам в первую очередь необходимо смоделировать оползневые процессы и определить самые опасные участки. На следующем этапе, согласно техзаданию, подрядчик должен обследовать грунты основания, фундаменты и конструкции заглубленных сооружений.

Проект также должен содержать проект укрепительных работ, перечень мероприятий по защите окружающей среды и смету.

Исполнителя контракта определят 4 сентября. Компания-подрядчик должна выполнить работы до 15 декабря. Разработка проекта финансируется из городского бюджета.

Добавим, что вопреки существующей опасности, на склоне выросла очередная многоэтажка. Выходит, что власти Ростова сначала дают разрешение на строительство на сползающем склоне, а затем выделяют деньги на его укрепление.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.