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В Ростове на Портовой после ремонта начала разваливаться детская площадка

В Ростове на Портовой после ремонта начала разваливаться детская площадка
В Ростове-на-Дону на Портовой после ремонта начала разваливаться детская площадка. Информацию об этом жители опубликовали в соцсетях 9 августа.

По словам горожан, некачественная детская площадка находится на Портовой, 97. Не прошло даже месяца после капремонта, как детские качели сломались напополам.

- Оказалось, что они из тонкого пластика, а внутри полые! Такие могут выдержать только младенца, - пишут пользователи.

Вероятно, некачественно выполнены не только качели. Малыши в следующий раз могут пострадать и на других конструкциях. Чтобы избежать происшествий, ростовчане просят починить качели и проверить другие аттракционы.
Фото: соцсети
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