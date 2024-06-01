В Ростове-на-Дону в ближайшие сутки пройдут сильные дожди с грозой

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В Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за сильных дождей. Информацию сообщили в ГУ МЧС по региону.По прогнозам синоптиков, 1 и 2 июня стоит ждать неблагоприятную погоду. Пройдут сильные дожди с грозой и градом. Ветер усилится до 20-23 метров в секунду.Местным жителям следует быть аккуратнее в этот период, выходить на улицу не рекомендуется. Также важно обходить рекламные щиты и другие ветхие конструкции. Перед выходом на улицу следует брать зонт.